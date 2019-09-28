شاهد.. هنيدي لـ أحمد السقا: كنت عارف أنك في الجونة وعملت نفسي متفاجئ

علق الفنان محمد هنيدي، على ظهور الفنان أحمد السقا أثناء تكريمه خلال حفل ختام الدورة الثالتة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتب "هنيدي" عبر صفحته قائلًا : "السقا جه مخصوص وحبس نفسه ٤٨

ساعة عشان ما حدش يعرف أنه هنا ويفاجئني في مهرجان الجونة إنه هو اللي هيسلمني التكريم.. طبعا أنا كنت عارف من أول يوم وعملت نفسي متفاجئ وتقريبا الجونة كلها كانت عارفة".

وتابع : "ودي كانت مفاجأتي للسقا.. مافيش شكر بين الأخوات.. وفرحتك بأخوك اللي شوفتها في عنيك أكبر من أي حاجة.. زي ما وقفنا في ضهر بعض في الأفلام هنفضل واقفين في ضهر بعض لآخر يوم في عمرنا.. بحبك يا سقا".

ويذكر أن حصل الفنان محمد هنيدي، على جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مجمل أعماله في مهرجان الجونة السينمائي.