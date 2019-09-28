علق الفنان أحمد السقا، على ظهوره مع النجم الكوميدي محمد هنيدي، أثناء التكريم خلال حفل ختام الدورة الثالتة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلكعبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
ونشر السقا صورة من الحفل برفقة هنيدي على المسرح، وعلقعليها قائلًا: "الأوبرا إحساس ياخلف".. مستشهدًا بجملة كانت في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".
ويشار إلى أن حصل الفنان محمد هنيدي، على جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مجمل أعماله في مهرجان الجونة السينمائي.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأوبرا إحساس يا خلف" السقا يهنئ هنيدي على طريقة صعيدي في الجامعة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.