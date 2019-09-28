"الأوبرا إحساس يا خلف" السقا يهنئ هنيدي على طريقة صعيدي في الجامعة الأمريكية

علق الفنان أحمد السقا، على ظهوره مع النجم الكوميدي محمد هنيدي، أثناء التكريم خلال حفل ختام الدورة الثالتة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك

عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

ونشر السقا صورة من الحفل برفقة هنيدي على المسرح، وعلق

عليها قائلًا: "الأوبرا إحساس ياخلف".. مستشهدًا بجملة كانت في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

ويشار إلى أن حصل الفنان محمد هنيدي، على جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مجمل أعماله في مهرجان الجونة السينمائي.