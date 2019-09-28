الليلة.. ثاني حلقات الموسم الخامس من برنامج The Voice

ينطلق مساء اليوم، السبت، ثاني حلقات الموسم الخامس من برنامج "The Voice"، الذي من المقرر أن يعرض على شبكة قنوات mbc، وذلك في تمام

الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويشار إلى أن تتكون أعضاء اللجنة في هذا الموسم من الفنانة سميرة سعيد، الفنانة أحلام،

الفنان راغب علامه، والفنان محمد حماقي.

يذكر أن يهدف برنامج ذا فويس The Voice أحلى صوت الذي يبث عبر قناة mbc1 في موسمه الخامس إلى اكتشاف المواهب الغنائية في جميع أنحاء الدول العربية.