حلا شيحة في وصلة رقص مع شقيقتها في مهرجان الجونة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر فيديو للفنانة المصرية حلا شيحة، من كواليس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي برفقة عدد من النجوم.

حلا شيحة، قدمت وصلة رقص برفقة شقيقتها الفنانة هنا شيحة، والفنانة شيرين رضا، على نغمات إحدى الأغاني، كما نشر فيديو أخر كوميدي لهم وهما يلعبان إحدى اللعب خلال تناولهم الطعام.

ويعد مشاركة حلا شيحة، في المهرجان هو أول ظهور لها بعد عودتها عن قرار اعتزال الفن وظهورها بعد ١١عاما من الاعتزال وارتداء النقاب.

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وكانت حلا شيحة، قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “زلزال”.

ويتناول المسلسل قصة من عام 1992 التى شهدت زلزال عنيف ضرب مصر، وكان سببًا فى انهيار عدد كبير من المنشآت والمبانى، من بينها المنزل الذى يقيم فيه بطل المسلسل مع والده، وذلك قبل أن يتم تسجيل ونقل ملكية البناية إلى العائلة، ويبدأ الصراع عندما يرفض البائع تسليم أرض المنزل إلى عائلة المتوفى.

وشارك في بطولة مسلسل “زلزال”، وهو من بطولة النجم محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان، وعرض العمل خلال شهر رمضان الماضى 2019.