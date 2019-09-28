عرض "الجوكر" في حراسة شرطة لوس أنجلوس

أعلنت شرطة لوس أنجلوس الأمريكية أنها تعتزم نشر المزيد من عناصرها حول دور السينما التي ستبدأ عرض فيلم "الجوكر" بسبب المخاوف المتزايدة بشأن محتوى الفيلم العنيف.

وأوضحت الناطقة باسم الشرطة روزي سيرفانتيس أن "الشرطة ستنتشر بكثافة حول الصالات التي ستبدأ عرض الفيلم، رغم عدم وجود أي تهديدات جدية في منطقة لوس أنجلوس".

وأضافت: "نشجع الجميع على الخروج والاستمتاع في النشاطات التي توفرها هذه المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن على السكان أن يكونوا متنبهين ومتيقظين كما هو الحال دائما، إذا رأيت شيئا مريبا بلغ عنه".

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ويصوّر فيلم "جوكر" الذي أنتجته "وورنر براذرز" وأدى دور البطولة فيه جواكين فينيكس قاتلا شريرا كبطل، وقد أشار بعض النقاد إلى أن الفيلم قد يحرض على العنف.

ويعرض هذا الفيلم بعد 7 سنوات على مقتل 12 شخصا في أورورا في ولاية كولورادو عندما فتح مسلح النار على الجمهور أثناء عرض فيلم باتمان "ذي دارك نايت رايزز".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسلت أسر بعض الضحايا رسالة إلى الشركة المنتجة تعرب فيها عن قلقها إزاء الفيلم الجديد، وجاء فيها: "استوقفتنا معرفة أن وورنر براذرز ستطلق فيلما بعنوان (الجوكر) يصوّر شخصية مجرمة كبطل في قصة تدعو إلى التعاطف معه".

ونفت شركة "وورنر براذرز" أنها سعت إلى تمجيد الشخصية الرئيسية للفيلم أو أن القصة تشجع على العنف بأي شكل من الأشكال.

ونظرا إلى الجدل المتصاعد، أعلنت الاستوديوهات أنها ستحظر وصول الصحفيين إلى السجادة الحمراء في نهاية هذا الأسبوع في هوليوود لعرض الفيلم، وسيسمح للمصورين فقط بالتواصل مع الممثلين وطاقم العمل.