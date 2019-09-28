شكرا لقرائتكم خبر عن 120 مليون دولار حصيلة إيرادات الجزء الثانى من Angry Birds منذ طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الجزء الثانى من فيلم Angry Birds إيرادات وصلت إلى 120 مليون دولار أمريكى منذ طرحه يوم 13 أغسطس في دور العرض المختلفة حول العالم، وانقسمت الإيرادات إلى 41 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 79 مليون دولار أمريكى حول العالم.

الجزء الثانى من فيلم Angry Birds من بطولة جيسون سوديكيس، جوش جاد، ليزلي جونز، بيل هادر، راشيل بلوم، أوكوافينا، الاسترليني ك براون، أوجينيو ديربيز، تيفاني حديش، داني ماكبرايد، بيتر دينكلاج، بيت ديفيدسون، زاك وودز.

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ويدور الفيلم حول نقل الصراع بين الطيور والخنازير الخضراء المخططة إلى مستوى جديد، الفيلم من إخراج ثوروب فان أورمان، ومساعد مخرج جون رايس، وتأليف بيتر أكرمان، ايال بوديل، جوناثون إي ستيوارت.

وكان قد استطاع فيلم "The Angry Birds" أن يحقق إيرادات جيدة منذ طرحه عالميًا فى شهر مايو الماضى حيث حقق الفيلم حتى الآن 353 مليون دولار حسبما جاء فى موقع box office mojo.

وتدور أحداث العمل حول شخصيات لعبة الـ"Angry Birds" الشهيرة وهى تحاول الدفاع عن مدينتهم ضد الـ"piggies" الذين احتلوها، وهو من بطولة جيسون سوديكى وبيتر دينكليدج وبيل هايدر وجوج جاد ودانى ماكبيرد ودانيال بروكس وكيت ماكينون وتونى هيل ومن إخراج كلاى كيتس وفيرجال رايى.