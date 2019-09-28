شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. شاهد أول ظهور لزوجة محمد هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت لأول مرة زوجة النجم محمد هنيدى "عبير" على السجادة الحمراء فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ3، الذي شهد تكريم الفنان عن مجمل أعماله، وحصل على نجمة الجونة الإبداعية، وهو الظهور الرسمي للزوجة بعد أن ظلت بعيدة عن الأضواء منذ الزواج .

يشار إلى أن محمد هنيدي تسلم درع التكريم عن مجمل أعماله، ووجه عقب تسليمه نجمة الجونة الإبداعية، في ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، الشكر للمهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب ساويرس، وتمنى لهما النجاح دائماً.

وشكر هنيدي النجم أحمد السقا الذي قام بتسليمه درع التكريم وقال : "عاجز عن شكر السقا، وهو عارف اللى جوايا ناحيته إزاى، وشرف كبير ليا إنى أكون من ضمن فنانين مصر، ومتشرف بالجايزة وعاجزعن الشكر".

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وأضاف: "فنانين مصر دايمًا فاكرين الشهداء والأرواح الشريفة اللى ضحت من أجل بلدهم، وتحية تقديرواعتزاز لشرفاء مصر، ودى بلدنا اللى بنحبها وبندافع عنها دايمًا، وعن كل قطرة دم فيها".

ومن النجوم الحاضرين فى حفل ختام مهرجان الجونة الفنانة لقاء الخميسى، الإعلامية شريهان أبو الحسن، إياد نصار، إنجى المقدم، خالد عبد الجليل، المخرج عبد العزيز، الداعية معز مسعود، أحمد خالد صالح، خالد أنور، نجلاء بدر، سارة التونسى، نسرين طافش، ياسمين غيث، يسرا، صبا مبارك، ليلى علوى، سيد رجب، حنان مطاوع، سماح أنور، صبرى فواز، تارا عماد، رشا مهدى، رجاء الجداوى.

وحضر أيضا حفل ختام مهرجان الجونة كل من أمينة خليل، أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدى، وناهد السباعى ووالدتها ناهد فريد شوقى، يسرا اللوزى، كريم قاسم، مريم الخست، على قاسم، أمينة مغربى، ساندى، باسم سمرة، هند صبرى وأبطال فيلمها المشارك فى المهرجان "نورا تحلم"،والذي نالت عنه جائزة أحسن ممثلة من المهرجان، أروى جودة، حلا شيحة، ميس حمدان، أيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، المخرج أحمد مدحت، محمد كريم، هانى عادل، أحمد حاتم، هدى المفتى، وسارة عبد الرحمن.















