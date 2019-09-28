شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكري رحيل جمال عبد الناصر..أحمد زكي يكشف كواليس ناصر 56 والجملة التي أغضبته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم 28 سبتمبر ذكري رحيل الرئيس جمال عبد الناصر الذى تمتع بحب الملايين حيث تخطت شعبيته أرض مصر وامتدت إلي العديد من البلدان ممن رأوا فيه زعيماً حقيقياً تمتع بكاريزما خاصة للغاية أسر بها قلوب الكثيرين.
ويعد أشهر من قدم شخصيته فى السينما النجم الراحل أحمد زكي من خلال فيلم ناصر 56 الذى حقق نجاحاً كبيراً ونال إشادات واسعة من الجمهوروالنقاد ممن لم يتخيلوا تمكنه من تقديم شخصيته بتلك البراعة.
أحمد زكي بدوره كشف فى لقاء نادر له بأحد البرامج كواليس العمل والصعوبات التي واجهته أثناء عمله على الشخصية بالإضافة إلى تطرقه إلى أكثر جملة أغضبته بعد الفيلم حينما كان يسمع أنه أحسن تقليد جمال عبد الناصر، وعن الفرق بين التقليد والتمثيل.
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