تراند اليوم : عشر خطوات للحجز في عيادة الدكتورة صافيناز : الحق بسرعة

فى مفاجأة لعشاق الفنانة الاستعراضية صافيناز، أعلنت اعتزالها للرقص وذلك فى فيديو لها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وساخرةً، قالت صافيناز، عبر الفيديو الخاص بها “ودلوقتى يا حلوين عندى مفاجأة كبيرة أنا بطلت شغل رقص ودلوقتى بشتغل دكتورة أنا دلوقتى معايا مسدس بيوتى يعمل على نضارة الوجة ومبيوجعش”.

لو صافيناز اشتغلت دكتورة وسابت الرقص ايه الل ممكن يحصل في العيادة.. هنقولك على نقاط هامة لازم تعرفهم قبل ما تروح تحجز في عيادة الدكتور صافيناز:

1/ الفيزيتا هتبقى بكام، لما تبقى الدكتور صافيناز هيا الل بتكشف عليك أكيد الفيزيتا مش هتقل عن ألف جنيه.

2/ مشهد لا بد أن تتخيله لو صافيناز فتحت مركز طبي متكامل وليها عيادة فيه، طابووووووووور طويل عريض، وانتظار الآلآف أمام العيادة.

3/ المركز الطبي اللي صافيناز هتعمله هيكون فين، ومواضفاته ايه، لابد أن يكونه له جراج متعدد الطوابق عشان يلاحق على زحمة العربيات اللي هتيجي.

4/ مين من المطربين ممكن يشتغل ممرض معاها في العيادة، فكرنا يكون محمود الليثي هو الممرض المساعد للدكتورة صافيناز.

5/ بالتأكيد المركز الطبي هيكون فيه عيادات كتير، ولكن الفيزيتا الخاصة بعيادة صافيناز ستكون الأغلى وسط جميع العيادات الأخرى، دي صافيناز اللي هتكشف عليك برضو.

6/ اللي هيكشف في عيادة صافيناز، لازم ياخد صورة معاها ويحطها في برواز في بيته عشان يسجل اللحظة دي للذكرى

7/ ممكن يتعملك خصم في عيادة صافيناز، اكشف مرتين وروح المرة التالتة مجانًا.

8/ الراقصات ممنوعين من دخول عيادة صافيناز.. صافيناز مش هتكشف على رقاصات.

9/ العيادة شغالة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

10/ صافيناز ممكن يبقى تخصصها ايه، فكرنا إنها ممكن تكون دكتور قلب، عشان تداوي القلوب الضعيفة والتعبانة.

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