كتب امير فتحي في السبت 28 سبتمبر 2019 11:43 صباحاً - نشر الفنان المصري ” أحمد سعد ” عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو وصورا له من قيامه بخوض تجربة جديدة لأول مرة يقوم بها . حيث ظهر أحمد سعد وهو يسبح تحت الماء مع سمك القرش . وأعرب أحمد عن سعادته الشديدة بخوض هذه التجربة والغوص مع سمك القرش . Advertisements وكتب في تعليقه على الصور قائلا : ” تجربة جميلة وجديدة عليا قوي الحمد لله عدت علي خير ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. أحمد سعد يغوص مع سمك القرش : ” عدت على خير “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.