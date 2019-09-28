بعد 22 عامًا.. الأمير هاري على خطى والدته الأميرة ديانا في أنغولا

متابعة بتجــــــــــرد: يزور الأمير البريطاني هاري اليوم الجمعة ضمن رحلته إلى جنوب إفريقيا منطقة كانت حقلاً للألغام سابقًا في أنغولا والتي ظهرت في بعض الصور الشهيرة لوالدته الراحلة الأميرة ديانا التي قادت حملة لحظر الألغام على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يفجر لغماً عن بعد وأن يجتمع بأفراد من المجتمع المحلي.

وبقيت زوجة دوقة ساسكس ميغان ماركل مع ابنهما آرتشي في جنوب إفريقيا بينما سافر هاري إلى بوتسوانا يوم الخميس حيث ألقى كلمة عن تغير المناخ حذّر خلالها من أن العالم “يسابق الزمن” وأنه “لا أحد يمكنه رفض العلم”.

وذاع صيت منظمة هالو ترست الخيرية البريطانية (Halo Trust) المتخصصة في إزالة الألغام والتي عملت على إزالة الألغام التي خلفتها الحرب الأهلية في أنغولا بفضل صور ديانا وهي ترتدي زياً واقياً وتسير بين اللوحات التي تحمل علامة الجمجمة والعظمتين المتقاطعتين الشهيرة الدالة على خطر الموت في هوامبو.