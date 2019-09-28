قبلة مفاجئة من أحد المارة تُربك مراسلة خلال تغطية مباشرة

متابعة بتجـــــــــــرد: كانت المراسلة الأميركية سارة ريفست تقوم بتغطية حدث موسيقي بولاية كنتاكي، عندما فاجأها أحد المارة بمنحها قبلة مباشرةً على الهواء.

فأثناء قيام مراسلة نشرة أخبار محطة “ويف 3” بنقل رسالة مباشرة، تقدم منها أحد المارة وخطف قبلة سريعة وحاول تقبيلها على فمها لكنها ابتعدت بسرعة.

ووصفت ريفست ما حصل بأنه “ليس جيداً”، ثم تابعت “لكن فلنعد إلى قصتنا”.

وألقت إدارة شرطة مترو لويزفيل القبض على المشتبه به إريك جودمان، واتهمته بالتحرش بالاتصال الجسدي، وهو جنحة، وفقًا لما أوردته شبكة إن بي سي نيوز.