متابعة بتجـــــــــــرد: كانت المراسلة الأميركية سارة ريفست تقوم بتغطية حدث موسيقي بولاية كنتاكي، عندما فاجأها أحد المارة بمنحها قبلة مباشرةً على الهواء.
فأثناء قيام مراسلة نشرة أخبار محطة “ويف 3” بنقل رسالة مباشرة، تقدم منها أحد المارة وخطف قبلة سريعة وحاول تقبيلها على فمها لكنها ابتعدت بسرعة.
ووصفت ريفست ما حصل بأنه “ليس جيداً”، ثم تابعت “لكن فلنعد إلى قصتنا”.
وألقت إدارة شرطة مترو لويزفيل القبض على المشتبه به إريك جودمان، واتهمته بالتحرش بالاتصال الجسدي، وهو جنحة، وفقًا لما أوردته شبكة إن بي سي نيوز.
كانت هذه تفاصيل خبر قبلة مفاجئة من أحد المارة تُربك مراسلة خلال تغطية مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.