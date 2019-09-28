زيدان حزين برحيل شيراك

متابعة بتجـــــــــرد: ظهر مدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان متأثراً لدى حديثه عن الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، وقال زيدان في مؤتمر صحفي إن “شيراك لم يكن فقط رئيساً لفرنسا بل كان مقرباً من جميع الرياضيين”.

وأعرب زيدان عن حزنه العميق خصوصاً بسبب العلاقة الشخصية مع شيراك الذي توفي الخميس عن عمر 86 عاماً.

وتسلم زيدان وزميله ديدييه ديشان كأس العالم التي استضافتها فرنسا على أرضها عام 1998 من الرئيس الراحل شيراك، في النهائي الذي جمعها مع البرازيل والذي إنتهى بفوز “الديوك” 0-3.

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ولعب فيها زيدان الدور البارز مُسجلاً هدفان تاريخيّان في الشباك البرازيلية.

كما كان لشيراك دوراً مهماً في احتواء غضب زيدان بعد “النطحة” الشهيرة التي وجهها الأخير لمدافع منتخب إيطاليا ماركو ماتيراتزي في كأس العالم التي خسرتها فرنسا امام إيطاليا بركلات الترجيح 5-3 في المانيا 2006.