أفلام "أبل" تقتحم دور السينما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم شركة "أبل" عملاق التكنولوجيا الأمريكية عرض أفلام مصنوعة أصلاً لخدمتها للبث التدفقي في دور السينما.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تسمها، قولها إن "أبل" تأمل في أن يوفر عرض الأفلام في دور السينما شهرة أكبر للمنصّة ويساعد على استقطاب نجوم من أوساط السينما.

ويسمح عرض الأفلام في صالات السينما بالحصول على جوائز سينمائية، فقد فازت الشركتان الرائدتان في مجال البث التدفقي "نتفليكس" و"أمازون برايم" بجوائز عن أفلام أصلية عرضت في قاعات السينما.

وتبدأ خدمة "أبل تي في" في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني بأكثر من 100 بلد بسعر 4.99 دولار مع عدد محدود من البرامج الأصلية في البداية، لكنها وعدت بإنتاج عدد أكبر من هذه الأعمال مع الوقت.

وسعر الاشتراك في هذه الخدمة أقل من خدمة "ديزني +" المقررة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني بسعر 6.99 دولار، ومن "نتفليكس".