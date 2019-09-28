إليكم القائمة الكاملة للفائزين في ختام مهرجان الجونة السينمائي

اسدل الستار على فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي مساء الجمعة بالإعلان عن الجوائز الخاصة بالدورة وذلك بحضور مظاهرة فنية حاشدة. فاز فيلم “ستموت في العشرين” للمخرج السوداني أمجد أبو العلاء بجائزة النجمة الذهبية. وذهبت النجمة الفضية بالمسابقة للفيلم البولندي (عيد القربان). أما النجمة البرونزية للفيلم المغربي (آدم) إخراج مريم توزاني. حصد الفيلم الجزائري (بابيشا) للمخرجة مونية مدور على جائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل. فاز البولندي بارتوز بيلينيا بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (عيد القربان). فازت التونسية هند صبري بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (حلم نورا). وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فاز فيلم (الحديث عن الأشجار) للمخرج السوداني صهيب قسم الباري بالنجمة الذهبية. النجمة الفضية للفيلم الجزائري (143 طريق الصحراء) للمخرج حسان فرحاني. Advertisements النجمة البرونزية من نصيب الفيلم الأفغاني (مدينة في الريح) للمخرج أبوزار أميني. وحصل فيلم (إبراهيم إلى أجل غير مسمى) للمخرجة الفلسطينية لينا العبد على جائزة أفضل فيلم عربي وثائقي طويل. وفي مسابقة الأفلام القصيرة فاز بالنجمة الذهبية الفيلم الهولندي (امتحان) من إخراج سونيا حداد. فاز بالنجمة الفضية الفيلم اللبناني (أمي) من إخراج وسيم جعجع. فاز بالنجمة البرونزية فيلم (لحم) للمخرجة البرازيلية كاميلا كاتر. فاز بجائزة أفضل فيلم عربي قصير (سلام) للمخرجة الأردنية زين دريعي. أما خارج المسابقات الرسمية وبناء على تصويت الجمهور فاز الفيلم الفرنسي (البؤساء) للمخرج لادج لي بجائزة ”سينما من أجل الإنسانية“. كما منحت لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما جائزتها للفيلم اللبناني (1982) إخراج وليد مونس. كما تم تكريم الممثل المصري محمد هنيدي بمنحه جائزة ”الإنجاز الإبداعي“ وسلمها له زميله أحمد السقا.

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