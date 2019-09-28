حلا شيحة ترفع سقف الجرأة في حفل ختام مهرجان الجونة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتمدت الفنانة المصرية حلا شيحة، إطلالة مغايرة تمامًا في ختام مهرجان الجونة السينمائي، عندما ظهرت عليه في حفل الافتتاح، حيث وصفها كثيرون بـ"الجريئة".

ورصدت كاميرا "فوشيا" لحظة دخول حلا، إلى السجادة الحمراء حيث لفتت الأنظار إليها بفستانها الكشميري المكشوف من الجانبين ومن دون أكمام، كما تميز بأنه قصيرٌ من الأمام وطويلٌ من الخلف، واعتمدت تسريحة شعر "ويفي" البسيطة، ومكياجًا هادئًا، ونسقت إطلالتها بحقيبةِ يدٍ سوداء صغيرة مع بعض الحُلي الذهبية.

وكانت حلا، ظهرت خلال فعاليات المهرجان على مدار الأيام الماضية بعدة إطلالات لافتة، أثارت من خلالها جدلاً واسعًا حولها، بسبب تغيير أسلوب اختيارها للفساتين، مع إغلاق خاصية التعليقات على حسابها على إنستغرام هربًا من هجوم المتابعين عليها.

يذكر أنَّ حلا شيحة عادت للتمثيل بعد اعتزالها لمدة 12 عامًا، من خلال مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، والذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي.