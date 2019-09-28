متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب الفنان المصري الشاب طارق الإبياري عن سعادته بالمشاركة مع الفنان عادل إمام للمرة الثانية من خلال مسلسل "فالنتينو".
وفي لقاء خاص مع "فوشيا"، قال طارق الإبياري إنه يجسد دور ابن من أبناء عادل إمام في المسلسل.
وأضاف أن عادل إمام نصحه بمشاهدة الأفلام الأجنبية للتعلم منها، مشيرًا من جهة أخرى إلى أنه لا يمانع من التغيير في "الستايل" الخاص به من أجل شخصية معينة تتطلب ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق الإبياري: حققت حلمًا من أحلام حياتي.. وعادل إمام قدّم لي هذه النصيحة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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