متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حضرت كاميرا "فوشيا" حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السّينمائيّ، الذي أقيم في مدينة الجونة، بحضور كوكبة من نجوم ونجمات الفنّ في مصر والوطن العربيّ فضلا عن النجم العالمي ستيفن سيجال.
وكعادة النجمات في المهرجانات الفنيّة، حرصن جميعهنّ على منافسة بعضهنّ على الإطلالة الأجمل في الحفل، وكذلك برزت الإطلالة الأغرب.
ومن أبرز الفنانات اللاتي تألقنَ في المهرجان بإطلالاتهنّ حلا شيحة وهند صبري وإيمان العاصي ودرة وحنان مطاوع، وغيرهنّ من الفنانات اللاتي خطفن الأنظار.
كانت هذه تفاصيل خبر منافسة ساخنة بين فساتين النجمات في ختام مهرجان الجونة.. من الأجمل والأسوأ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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