شكرا لقرائتكم شيرين تبكي في حفلها بالسعودية.. وتستعين بزوجها على المسرح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد غياب عن الجمهور دام طويلا، أطلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في حفل غنائي في جدة بالمملكة العربية السعودية بمناسبة الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني للمملكة.

ذلك الحفل الذي رحب فيه الجمهور طويلا بنجمته المفضلة التي تعود إلى الغناء بعد فترة من الاختفاء، لتقدم العديد والعديد من أغنياتها لتطرب الحضور.

شيرين التي أطلق الجمهور حملة تحت عنوان "اشتقنالك شيرين" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كي تعود للغناء مرة أخرى وتكشف عن السبب الخاص بغيابها، خاصة وأن البعض تحدث عن حملها، فيما تحدث البعض الآخر عن متاعب صحية.

ليأتي الحدث الأهم وهو ظهورها، وكعادتها طلبت شيرين أن تتحدث عن الوطن رغم أنها قطعت على نفسها عهدا ألا تتحدث بعيدا عن الغناء وألا تدلي برأيها في أي شيء، إلا أن الأوضاع التي يمر بها الوطن في الوقت الحالي تجبرها على الحديث.

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ومن أجل ذلك استعانت بزوجها المطرب حسام حبيب، حيث طلبت منه الحضور إلى المسرح من أجل مساعدتها، خاصة وأنه شخص متكلم ومثقف.

وبالفعل حضر حبيب إلى المسرح وحاولت شيرين تقبيل يده، إلا أنه منعها من ذلك ثم وجه التهنئة إلى المملكة العربية السعودية بمناسبة العيد الوطني.

ثم تحدث عن مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي وجيشها، مؤكدا أنهم يقفون إلى جوارهم ويتمنون لهم النصر والتوفيق، وهنا قاطعته شيرين عبد الوهاب قائلة "اللي ملوش كبير يشتريلوا كبير" لكنها لم تتمكن من استكمال حديثها بعدما انهمرت في البكاء.

ليوجه بعدها حسام حبيب كلمة ختامية للجمهور، ويسلم الميكروفون إلى شيرين من أجل العودة للغناء، لكنها اختتمت حديثها بالدعاء "ربنا يحمي بلادنا وكل البلاد يارب".

وخلال الحفل كشفت شيرين عن حقيقة حملها، حيث نفت كافة التقارير التي تحدثت عن الأمر وتكهنت بحملها، مؤكدة أن هذا الأمر لم يحدث بعد بقولها "إني لست بحامل".