إلهام شاهين تروي أصعب مشهد في مسيرتها عندما دفنت حية

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن تعرضها لموقف صادم في حياتها عندما كانت في بداية مشوارها الفني، حيث دفنت حية.

وأفصحت بالمزيد من التفاصيل، لبرنامج "أنا وبنتي"، على فضائية "أون إي": قائلة إنه خلال تأدية دورها في فيلم "بستان الدم" وكانت وقتها في الصف الثاني بمعهد الفنون المسرحية، وتبلغ 18 عامًا، كان المفروض أن الفنانة يسرا تذبحها، ثم تدفنها هي وعادل أدهم.

وتابعت: "المفروض كنا نصور المشهد دا في تونس، بس قالوا مش هنقعد نحفر في تونس، وكان المفروض يدفنوني في جنينة الفيلا، وبعدين قالوا نصور المشهد في أي جزء في حديقة في مصر".

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وأوضحت "كان فيه جزء في حديقة الأهرام، حفروا وقالوا لي اكتمي نفسك شوية، على ما نحط عليك التراب، وفعلا عملت كدا، وكان أصعب مشهد في حياتي"، متابعة: "بعد ما شالوا عليا التراب ببص حواليا لقيت كمية دود كثيرة جدًا عليا".

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