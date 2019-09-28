نانسي عجرم تسخر من قصر قامتها مقارنةً بزوجها وحسن الشافعي يُعلق

دائمًا ما تشارك الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، العديد من الصور التي تجمعها بأسرتها المكونة من زوجها وبناتها الثلاثة؛ مع جمهورها ومتابعيها على حسباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحرص نانسي عجرم على توثيق أبرز وأسعد لحظاتها مع أسرتها، سواء التي تتعرض فيها لمواقف طريفة أو أحداث سعيدة، ومؤخرًا نشرت نانسي صورة طريفة تجمعها بزوجها فادي الهاشم، حيث ظهرت فيها وهي تقف أعلى منضدة، وزودها يقف بجانبها على الأرض، لتظهر وكأنها أطول قامة منه.

حسن الشافعي يسخر من نانسي عجرم

وعلقت نانسي عجرم ساخرة بسؤال وجهته لمتابعيها، فقالت: "مين أطول؟"، لتنهال عليها التعليقات الكوميدية الساخرة من طريقتها في محاولة إخفاء قصر قامتها بالمقارنة بزوجها، كما مازحها الملحن المصري حسن الشافعي، ورد قائلًا: "أنا الأطول".

وتفاعل جمهور المطربة اللبنانية مع أحدث صورها، التي نالت إعجاب قطاع كبير منهم، كما شدد البعض على مدى سعادتهم برومانسية وطريقة حب نانسي وزوجها.

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نانسي عجرم وابنتها الصغر ليا

ومؤخرًا كانت نانسي عجرم قد خطفت الأنظار بنشرها عدة صور لطفلتها الصغرى ليا، التي كانت تشبه فيها كثيرًا شقيقتها الكبرى ميلا، وعلقت نانسي على الصور التي شاركتها مع متابعيها، قائلة: "لبّستك الأبيض ومن قلبي عم صلّي.. كل أيامك تكون مضوايي فرح وحب.. أنت بسمة حياة الماما والبابا واخواتك"، فيما لاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى محبو النجمة اللبنانية والذين علقوا أيضًا على وجه الشبه الكبير بين ملامح ليا وميلا.

في سياق أخر تستعد الفنانة اللبنانية لطرح أحدث ألبوماتها خلال العام الجاري، كما أنها تشارك أيضًا في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس كيدز" مع كل من النجوم عاصي الحلاني ومحمد حماقي، والمقرر عرضه نهاية العام الجاري أيضًا.

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