أبرز لقطات حفل ختام مهرجان الجونة 2019 وظهور غير متوقع لأحمد السقا

شهد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة العديد من اللقطات الهامة والمفاجئة والتي من أبرزها ظهور الفنان أحمد السقا وتقديمه لجائزة الفنان محمد هنيدي، والفيديو القصير الذي قدمه مجموعة من النجوم لزميلهم هنيدي.

ظهور غير متوقع للفنان أحمد السقا

كشفت الفنانة بشرى خلال تواجدها على مسرح حفل ختام الجونة عن وجود الفنان أحمد السقا في الجونة لأكثر من يومين وأنها طلبت منه عدم الظهور حتى الوصول إلى حفل الختام، حيث ظهر السقا ليقدم الجائزة لزميله وصديقه الفنان محمد هنيدي، وشكر السقا كل القائمين على المهرجان، وأكد أنه متواجد في الجونة لسببين الأول ان تواجده شرفيا في المهرجان والثاني لتقديم صديقه الفنان الكبير محمد هنيدي، وقام الأخير بشكر زملائه وجميع القائمين على مهرجان الجونة.

زملاء محمد هنيدي يتحدثون عنه في فيلم قصير

شارك عدد من النجوم في فيلم قصير تحدثوا فيه عن زميلهم الفنان محمد هنيدي والدور الذي لعبه الأخير في تطوير السينما المصرية من ناحية المحتوى وتقديم العديد من النجوم، بعدما كانت مختصرة على أسماء نجوم محددين، وكان من أبرز النجوم المتحدثين عن هنيدي الفنان محمود البزاوي، وأحمد فهمي، و المخرج وائل إحسان، وأشرف عبدالباقي.

بكاء هند صبري عند حصولها على جائزة أفضل ممثلة

حصلت الفنانة هند صبري على جائزة أفضل ممثلة عن فيلمها "نورا تحلم" ولم تتمالك الفنانة هند صبري دموعها على المسرح لحظة استلام الجائزة ووجهت رسالة إلى زوجها أحمد الشريف قالت له فيها: "شكرا لانني لم أكن استطيع أن أحقق هذا النجاح بدونك"، وشكرت كذلك الفنانة هند صبري والدها ووالدتها، ونالت تشجيعا كبيرا من قبل النجمة يسرا وليلي علوي، وإلهام شاهين.

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أحمد السقا يظهر مع زوجته مها الصغير

ظهر الفنان أحمد السقا في حفل ختام مهرجان الجونة بصحبة زوجته الإعلامية مها الصغير لأول مرة منذ فترة طويلة، حيث انتشرت بعض الأنباء مؤخرا عن انفصالهما لكن يبدو أن العلاقة بينهما عادت من جديد ليظهر الاثنين معا. كزوجين خلال ختام المهرجان

زغاريد سودانية في الجونة الس

ينمائي

صعد صناع فيلم "ستموت في العشرين" على خشبة المسرح لتسلم جائزة أفضل فيلم وطلب منهم الكاتب والمخرج خيرى بشارة الذي قام بتسليمهم الجائزة، إطلاق "زغاريد سودانية" مما جعل النجمات المشاركات في العمل يقدمن زغاريد على مسرح الحفل أثناء تسليمهم الجائزة.

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