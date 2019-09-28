شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. أحمد السقا ينهى الجدل حول شائعة طلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم أحمد السقا وزوجته مقدمة البرامج مها الصغير فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة وهو يجلس بجانبها وممسكان يد بعضهما البعض مما يؤكد قوة العلاقة بينهما، رغم الشائعات التي طالت علاقتهما خلال الفترة الأخيرة، وقرر الثنائى إنهاء الجدل على طريقتهما.





أحمد السقا متزوج مها الصغير منذ عام 1999، وأنجب منها 3 أولاد وهم "ياسين وحمزة ونادية".

من ناحية أخرى يواصل النجم أحمد السقا تصوير فيلمه الجديد العنكبوت" التى تشاركه البطولة النجمة منى زكى، والنجم ظافر العابدين وعدد من النجوم، تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.



