شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة Killing Eve تقترب من الانضمام لفيلم The Last Duel بعد فوزها بالإيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقترب الممثلة جودى كومر نجمة مسلسل Killing Eve من الانضمام للفيلم الجديد The Last Duel للمخرج العالمى ريدلى سكوت.

وبحسب تقرير نشرته جريدة فاريتى، فإن كومر التى فازت بجائزة أفضل ممثلة درامية فى سباق الإيمى الأخير، عن دورها فى مسلسل Killing Eve، تقترب من الانضمام بشكل كبير للفيلم المنتظر والذى سيقوم ببطولته مات دامون وبن أفليك.

ومن المقرر أن تدور أحداث فيلم The Last Duel فى فرنسا فى القرن الرابع عشر، حول رجل يخوض حرباً ويعود لاكتشاف خيانة صديق له واغتصابه لزوجته أثناء غيابة، وسرعان ما سيكذب زوجته حتى يسعى للانتقام من صديقه عن طريق مبارزة قانونية.

الفيلم الجديد المشتق من رواية تحمل نفس الاسم، سيبدأ تصويره بداية 2020، على أن يعرض منتصف عام 2021، وسيكون إنتاجا مشتركا بين ديزنى وفوكس.