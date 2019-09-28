شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف لأكثر من 16 عامًا.. تعرف على موعد طرح الجزء الرابع من سلسلة The Matrix والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة وارنر بروس، مؤخرًا، بداية العمل على جزء رابع من سلسلة الأفلام الشهيرة The Matrix، بعد توقف دام لأكثر من 16 عامًا عن طرح آخر أجزاء السلسلة الذى جاء بعنوان The Matrix Revolutions .

وسرعان ما قررت الشركة بداية العمل على الفيلم الجديد الذى سيكون بطلة الممثل العالمى كيانو ريفز صاحب البطولة السابقة، وأن الفيلم الجديد من المقرر أن يعرض فى أكتوبر عام 2021 فى دور العرض السينمائى.

ووفقاً لتصريحات توبى إميريش، رئيس مجموعة وارنر بروس، فأن الممثلة العالمية كارى آن موس ستؤدى نفس دورها فى الأجزاء السابقة بجوار ريفز، وسيبدأ تصوير الجزء الجديد نهاية الشهر القادم، على أن يعرض فى العام المقبل فى دور العرض السينمائى.

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ومن المقرر أن تقوم الكاتبة الشهيرة لانا واشيويسكى بتأليف الجزء الرابع، والتى وصفها إميريش بأنها من أفضل صانعى الأفلام الفريدة والأصلية فى السنوات العشرين الماضية، وسيشاركها كاتب السيناريو ألكسندر هيمون وديفيد ميتشل.

وانتهى الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بالحرب الكبرى التى خاضها البشر ضد الآلات والتى نجح فى نهايتها "ريفز" الذى يجسد شخصية نيو فى حسمها بالتغلب على الآلات بعد التحكم بقوته واستخدام العالم الحقيقى فى وقف تدفق الآلات على عالم البشر.