تعرف على موعد عرض فيلم The Irishman فى السينما بعد عرضه في مهرجان نيويورك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر محبي السينما العالمية واحد من أفضل الأفلام المنتظرة فى عام 2019، وتحديداً فيلم The Irishman الذى يضم مجموعة من أفضل النجوم في تاريخ السينما أبرزهم الثنائى الباتشينو وروبرت دي نيرو في فيلم من إخراج العبقري مارتن سكورسيزى.
The Irishman
فيلم The Irishman تدور أحداثه حول زعيم المافيا فرانك شيران، المعروف بلقب «الأيرلندى»، والذي تحول من أحد أبطال الحرب العالمية الثانية أثناء خدمته فى إيطاليا، إلى قاتل مأجور محترف، مثلما يظهر خلال الأحداث التي تبرز هذا التغير فى شخصيته أثناء التحقيق معه فى اختفاء زعيم نقابة العمال الأمريكى جيمى هوفا.
ومن المفترض أن يتم عرض الفيلم للمرة الأولي خلال فعاليات الدورة الـ الـ57 من مهرجان نيويورك السينمائى، الذى تنطلق فعالياته اليوم وحتى 13 أكتوبر المقبل على أن يتم عرضه بدور العرض السينمائى فى بداية نوفمبرولمدة 4 أسابيع فقط، وذلك بالتنسيق مع منصة «Netflix» المنتجة للفيلم التي حددت طرحه على شبكتها يوم الـ 27 من نوفمبر.
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