محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشرت الفنانة علا رشدي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها رفقة زوجها الفنان أحمد داود، من حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.
وكتبت علا رشدي: "خلاص الصور دي من ختام مهرجان الجونة، وده يا جماعة آخر فستان في المهرجان السنة دي، عشان اللي مكنش عاجبه الفساتين يروق باله، واللي كان عاجبه يستني المهرجان الجاي".
واختتم، فعاليات حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بحضور عدد كبير من الفنانين، على مسرح المارينا.
كانت هذه تفاصيل خبر بصور مع زوجها.. هذه رسالة علا رشدي لمنتقدي فساتينها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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