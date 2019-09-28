ارتدت الحجاب وخلعته وبكت بسبب هذا الفيلم .. 10 معلومات عن شادية عبدالحميد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحتفل اليوم الفنانة شادية عبدالحميد، بعيد ميلادها الرابع والستين.

ولدت شادية عبدالحميد في مثل هذا اليوم 28 سبتمبر 1955، وتألقت في السينما والدراما في فترة السبعينيات والثمانينيات، وقدمت مجموعة من الأعمال هامة، منها أفلام "كتيبة الإعدام"، و مسرحية أنا والنظام وهواك، ومسلسل "زواج بدون إزعاج"، وغيرها.

ونرصد لكم في هذا التقرير 10 معلومات عن الفنانة شادية عبدالحميد، حسب لقاءات تليفزيونية لها، وحوار سابق لها مع "الخليج 365"..

-حصلت الفنانة شادية عبدالحميد على دبلوم معهد فني تجاري.

- قالت في حوار سابق لمصراوي، إن فيلم "كتيبة الإعدام" من أقرب الأفلام لقلبها، فهو التعاون الأول بينها وبين المخرج الكبير عاطف الطيب، لأنها محورية سواء في وجودها أو عدم وجودها بالمشاهد، طيلة الفيلم يبحث عنها "حسن" الذي جسد شخصيته الفنان الكبير نور الشريف.

- أكدت أن فيلم الضائعة مع الفنان سعيد صالح والفنانة نادية الجندي، نقطة انطلاقها الفنية، لأنه سبب النجاح لها ولأنه لفت لها نظر المخرج عاطف الطيب لها.

- قالت إنها فوجئت بالمخرج عاطف الطيب يتصل بها، ويقول: "إزيك يا شادية، إحنا تعبنا جدا على ما جبنا رقم تليفونك، حصل تعتيم عليكِ بشكل غريب ومش مفهوم من شركة إنتاج، وأنا عاوزك في دور هتعملي فيه أم لشاب طولك مقارب ليكِ في السن".

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- حكت شادية عبدالحميد، في حوار سابق لها أنها لم تطلب أجرًا معينًا في فيلم "كتيبة الإعدام"، فأعطتها شركة الإنتاج 500 جنيه.

- كان طلبها الوحيد في فيلم "كتيبة الإعدام" أن يكتب اسمها بشكل جيد على أفيش الفيلم، وفوجئت بعد عرض الفيلم أن اسمها لم يكتب على الأفيش أو حتى على تتر العمل، فانخرطت في بكاء شديد.

- قالت إن قرار ارتداء الحجاب، لم يكن وليد اللحظة، ولم يكن الحجاب بعيدًا عن تفكيرها طيلة الوقت، قائلة: "بعد عرض مسرحية أنا والنظام وهواك، عرضنا مسرحية استجواب على المسرح العائم، وبعدها اتحجبت لمدة سنتين، واشتغلت كمان تليفزيون وأنا محجبة في مسلسل زواج بدون إزعاج مع الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان وائل نور ربنا يرحمه".

- قدمت مسرحية بالحجاب مع الفنان عبدالغني زكي، وبعدها رحلت والدتي ولما ساءت نفسيت قررت خلع الحجاب بعد عامين.

- صرحت بأنها لم تشعر بالخجل من أي دور قدمته لأنها تحترم نفسها وعائلتها، ولم تقل يوما إن الفن حرام.

- كانت تحلم بالعمل مع المخرجة إنعام محمد علي، وبالفعل رشحتها لتقديم دور بمسلسل "أم كلثوم"، وطلبت منها مقابلتها في استديو النحاس، إلا أن هذا الوقت تعارض مع سفرها لرحلة العمرة، فقررت السفر لأنها لا تضمن أن تؤدي العمرة مرة أخرى.