فنانة وصفته بحب حياتها ويمتلك نادي كرة قدم.. حكايات الوسيم رانبير كابور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحتفل اليوم الفنان الهندي، رانبير كابور بعيد ميلاده، ولد رانبير كابور في مومباي في مثل هذا اليوم 28 سبتمبر 1982، وكانت بدايته الفنية في فيلم "ساواريا " من إنتاج سنة 2007، والفيلم عن قصة الليالي البيضاء لفيودور دوستويفسكي، وحصل عن هذا الدور عن جائزة فيلم فير لأفضل ممثل صاعد.

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات رانبير كابور:

- الفن في حياته

عمل الفنان رانبير كابور، في بدايته الفنية كمساعد للمخرج سانجاي ليلا بهنسالي، وكان يشارك في صنع فيلم "أسود" في عام 2005، وبدأ كابور التمثيل في نوفمبر 2007 مع بهنسالي في ساواريا من بطولة سونام كابور، وعلى الرغم من فشل الفيلم في شباك التذاكر، إلا أنه حصل على العديد من الجوائز، ونال تقييمات نقدية عالية.

وكتب الناقد "تاران أدارش" مقالا نقديا عن الفيلم تطرق فيه لرانبير كابور، وكتب عنه: "رانبير كابور هو موهوب جدا، لا يوجد خلاف في هذا الأمر، نعم، انه يبدو وسيم، ولكن ما تتذكره هو الصدق في تجسيده، إذا كان هذا مستوى رانبير التمثيلي في أول فيلم له، هذا الفتى سيجعل من عشيرة كابور فخوريين به في السنوات المقبلة. انها 10 من 10 لهذا المبتدأ".

بعدها انطلق رانبير كابور كبطل سينمائي يحقق أعلى الإيرادات، في أفلام مثل "Ajab Prem Ki Ghazab Kahani"، و"Besharam".

وبعيدا عن الفن فأن رانبير كابور أحد مالكي نادي مومباي سيتي لكرة القدم.

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حياته الشخصية

رانبير كابور، هو ابن الممثل ريشي كابور والفنانة نيتو سينج، وحفيد الممثل وصانع الأفلام راج كابور وهو شقيق الفنانة راديما كابور، وأعمامه هم راندير كابور راجيف كابور، وسائر أفراد الأسرة المعروفين كاريشما كابور، كارينا كابور ونيخيل ناندا، وجميعهم من أبناء عمومته.

وعن علاقاته العاطفية، التي تصفه الصحافة بسببها بزير النساء، ففي البداية، كان الفنان رانبير كابور مرتبط بقصة حب مع الممثلة ديبيكا بادكون، ولكن وبدون أي سبب اعلنا انفصالهما، وأرتبط كابور بعدها بالفنانة كاترينا كيف وسافرا سويا لقضاء عطلية صيفية في في إسبانيا ، ووصفها كابور بالشخص الفريد في حياته، وفي 2016 اعلنوا انفصالهم، ويرتبط حاليا بالفنانة الهندية "عليا بهات".

إحراج كاترينا بسببه

أرتبطت كاترينا كيف بالنجم رانبير كابور، ووصفته بحب حياتها، وعند سؤالها عن طريقة نسيانه، بعد كل هذا الحب، قالت كاترينا: "كلما كنت أشعر بالحزن من فشل علاقتنا وكلما أشعر بأنني غير قادرة على نسيانه أقرر الذهاب للجيم وأمارس الرياضة التي تساعدني على الشعور بالراحة والإسترخاء".

وتسبب الفنان الهندي، سلمان خان، في إحراج كبير لها في حفل زفاف شقيقته، حيث أراد سلمان خان الرقص معها على المسرح، فصعد على المسرح مناديا أياها "كاترينا كيف، كاترينا كيف، يرجى الحضور إلي خشبة المسرح"، فلم ترد عليه، فأمسك بالمايك قائلا :"كاترينا كابور تعالي للمسرح" في إشارة لحبيبها السابق رانبير كابور، صعدت كاترينا للمسرح لتوبخ سلمان خان، لكنه قال لها: "منحتك فرصة لتصبحي كاترينا خان، ولكنك اخترتِ أن تكوني "كاترينا كابور".

وفي حفل الزفاف، التقت كاترينا برانبير كابور، لكنها تجاهلته تماما.

"سلمان خان في فرح شقيقته"

- في عام 2017، قامت ببطولة فيلم "Jagga Jasoos" أمام حبيبها السابق رانبير كابور.