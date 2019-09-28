فيديو: سقفة النجوم في ختام مهرجان الجونة تعاني من لعنة 3 دقات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 سبتمبر 2019 10:38 صباحاً - يبدو أن النجاح الكبير لأغنية 3 دقات في الدورة الأولى لمهرجان الجونة سيظل لعنة تطارد كل أغنيات الدورات التالية للمهرجان، وآخرها أغنية "سقفة" التي تم إطلاقها بالأمس بمشاركة عدد كبير من النجوم والنجمات وغناء الفنان أحمد الروبي، ولكن لم تحقق سوى 27 ألف مشاهدة فقط عبر موقع يوتيوب، بسبب عدم بث فعاليات حفل الختام عبر القنوات الفضائية.

الأغنية من تأليف وتلحين وغناء الفنان أحمد الروبي، وتم عرض الفيديو الخاص بها في حفل ختام المهرجان، وهي مهداة من شركة طيارة المملوكة للنجمة هند صبري، وتم تصويرها داخل كواليس الدورة الثالثة بمشاركة عدد كبير من الفنانين منهم هند صبري وليلى علوي وكندة علوش وإلهام شاهين ونور وصبا مبارك وخالد الصاوي وأروى جودة وتارا عماد وأحمد داش وجميلة عوض وتامر حبيب وهنا وحلا شيحا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي وريهام عبد الغفور وكارمن بصيبص ومي عمر وبشرى وأمينة خليل وريم مصطفى ودرة وشيرين رضا وياسمين غيث والإعلامية ريا ابي راشد ومحمد الشرنوبي ولقاء الخميسي ونجم أغنية 3 دقات المطرب آبو، وظهر فيها أيضا المهندس نجيب ساويرس وشقيقه سميح، ومدير اللجنة المنظمة عمرو منسي.

وتقول كلمات الأغنية: من بعد ما قلبنا دق ٣ دقات

‎ومن بعد ما شرفتونا وخدنا اجازة

‎دي أحلي اوقات

‎مين كان يتخيل كل ده يحصل يوم

‎والفرحة هتكمل سنة ورا سنة مع بعض

‎ومهما يكون

وسقفة سقفة سقفة نستاهل بوسة اه و سقفة

‎مين قال التالتة تبقى تابتة

‎لسه أحلي سنين قدام

‎وسقفة سقفة سقفة

‎واقفين مع بعض أحلي واقفة

‎والدنيا علينا شاهدة شايفة

‎حلمنا اتحول افلام

‎على حب الفن بنتجمع مع بعض

‎باليل دي نجوم في السما ونجوم موجود زيها عالارض

‎من حلم صغير دي الدنيا شافتنا

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‎دي السما سقفنا والجونة ارضنا عالبحر دي لمتنا

‎وسقفة سقفة سقفة نستاهل بوسة اه و سقفة

‎مين قال التالتة تبقى تابتة

‎لسه أحلي سنين قدام

‎وسقفة سقفة سقفة

‎واقفين مع بعض أحلي واقفة

‎والدنيا علينا شاهدة شايفة

‎حلمنا اتحول افلام

‎طب ثانية ثانية واحدة

‎مع بعض نغني تبقى أحلي

‎هنقولها وللسنة اللي جاية

‎حلمنا اتحول أفلام

يذكر أن أغنية "3 دقات" عرضت بالمصادفة في كواليس الدورة الأولى لمهرجان الجونة، حتى صارت أبرز نجاحاتها بعدما حققت 354 مليون مشاهدة، وهي من تأليف تامر حبيب في أول تجربة له لكتابة الأغاني وشارك في غنائها المطربة يسرا ضمن مشروع لتقديم ألبوم مشترك مع آبو.

الدورة الثانية حاولت تخطي نجاح أغنية "3 دقات" فتم تقديم أغنية "فاكر زمان" قدمتها أنغام ومحمد الشرنوبي، وهي من كلمات أمير طعيمة، والحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج هادي الباجوري، وحققت 4.735 ملايين مشاهدة فقط لأنها بدت رسمية أكثر من اللازم.

وشهدت نفس الدورة تقديم أغنية "العالم جونة"، وكادت أن تحقق نفس نجاحات أغنية "3دقات" بسبب مشاركة عدد كبير من النجمات في غنائها ومنهن منى زكي وكندة علوش ومنة شلبي ودينا الشربيني وياسمين رئيس وجميلة عوض مع يسرا وشريف منير ومحمد ممدوح وآسر ياسين وأحمد مالك، ولكن صادفها سوء حظ كبير وتم حذفها نهائيا من موقع اليوتيوب لأسباب غير معلنة، وهي من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد، وإخراج هادي الباجوري.

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