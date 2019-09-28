شاهد.. تتويج محمد صندقلي “ملك جمال لبنان 2019”

كتب امير فتحي في السبت 28 سبتمبر 2019 09:55 صباحاً - تم إنتخاب الشاب محمد صندقلي ملك جمال لبنان لعام 2019، ضمن سهرة أحيتها النجمة اللبنانية هيفا وهبي وقدّمتها ريتا حرب.

وقد شهد الحفل العديد من المشاكل أبرزها سوء التنظيم الذي طغى على الحدث الجمالي الذي يقام سنوياً في مثل هذا التوقيت.

وكان قد تقدّم لمسابقة «ملك جمال لبنان» نحو 16 شاباً من مختلف المناطق اللبنانية، ليفوز صندقلي في النهاية. السهرة ستعرضها قريباً قناة “ام تي في” على شاشتها.

وكان رامي عطالله قد فاز السنة الماضية بلقب ملك جمال لبنان للعام 2018 ومحمد طه كوصيف أول، وإبراهيم الزعبي كوصيف ثان. يذكر أن هيفا أطلت مرات عدة على المسرح وقدّمت لوحات راقصة لأغانيها الجديدة.