شاهد.. خجل اسيل عمران اثناء غنائها مع دانييلا رحمة

كتب امير فتحي في السبت 28 سبتمبر 2019 09:55 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانتين السعودية اسيل عمران واللبنانية دانييلا رحمة اثناء تواجدهما في نفس السيارة. وظهرت اسيل عمران في الفيديو وهي تتفاعل مع اغنية “مهم جدا” للفنان الاماراتي حسين الجسمي قبل ان تضحك ويظهر الخجل واضحا على وجهها.

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