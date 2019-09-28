نيمار وبرشلونة والقضاء ثالثهما

متابعة بتجـــــــــــرد: فصل جديد من مسلسل نيمار وبرشلونة اقترح فيه النجم البرازيلي على إدارة الفريق الكاتالوني سحب شكواه التي قدمها ضد “البرسا” مقابل تعهد خطي من الأخير بالتعاقد معه الصيف المقبل.

وبحسب راديو كادينا سير الإسباني، طالب نيمار برشلونة بمبالغ مالية يرى انها كانت من مستحقاته خلال فترة احترافه مع الفريق.

ولجأ نيمار الى القضاء بعد خلاف مع برشلونة حول أحقيته بمبلغ 43 مليون يورو، إلا أن برشلونة رفض دفع المبلغ بسبب عدم التزام المهاجم البرازيلي بتنفيذ بنود العقد بعدما دفع قيمة البند الجزائي بإنتقاله الى فريق باريس سان جرمان عام 2017.

وباءت المفاوضات بين الجانبين بالفشل بانتظار القرار القضائي الحاسم بينهم.