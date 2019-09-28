زفاف وعد بركات ولحظات مؤثرة بفيديو لـ ملحم بركات على الشاشة

متابعة بتجــــــــــرد: دخل الفنان وعد بركات، نجل الموسيقار الراحل ملحم بركات، القفص الذهبي بحضور أفراد عائلته والأصدقاء المقرّبين من العائلتين وبعض الفنانين.

وقد تزوج وعد ملحم بركات من الشابة ريتا نصر، وتخلّل الحفل لحظات مؤثرة أبرزها بث فيديو غنائي للراحل ملحم بركات على الشاشة، الأمر الّذي دفع الحضور إلى التعليق “ما تبكّوه ليلة عرسو”.

وقدّم الشاعر نزار فرنسيس، الصديق المقرّب لملحم بركات، كلمةً بالمناسبة كشف فيها أنّه عندما توجّه بدعوة للفنان وليد توفيق لحضور حفل الزفاف، لم يتردّد الأخير للحظة بل قال “سأزفّ إبن أخي”.

وبالفعل، زفّ النجم العربي وليد توفيق وعد ملحم بركات في حفل زفافه، كما غنّى الفنان ملحم زين أغنية “مرتي حلوة” للموسيقار الراحل.

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ومن بين النجوم الّذين حضروا حفل الزفاف نذكر أيضاً الفنان رضا والفنانة دومينيك حوراني الّتي ظهرت مُتأثرةً خلال الحفل.