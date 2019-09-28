فيلم يحصد خمس جوائز في حفل ختام وتوزيع جوائز “منصة الجونة” السينمائي

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن أسماء الفائزين بجوائز “منصة الجونة” للمشاريع في مرحلة التطوير وما بعد الإنتاج، التي تقام على هامش فعاليات الدورة الثالثة التي اختتمت فعالياتها مساء أمس الجمعة.

افتتح حفل توزيع الجوائز مع “شهادة منصة الجونة السينمائية”، وجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار، التي ذهبت للفيلم اللبناني “جني” للمخرج إيلي داغر في مرحلة التطوير، بينما حصل على نفس الجائزة للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج فيلم “نفس” للمخرج ريمي عيتاني.

وفاز الفيلم المصري “في الجون” للمخرج تامر عشري، بـ5 جوائز بقيمة مالية تصل إلى 40 ألف دولار، منها 15 ألف دولار لمشاركة كاتب سيناريو في إقامة فنية (7 أيام في لوس انجلوس، بالإضافة الى دعم عيني غير محدود لخدمات مواقع التصوير من “داخلي وسط البلد”، فيما فاز الفيلم الأردني “بنات عبد الرحمن” للمخرج زيد أبو حمدان، بجائزتين مقدمتان من شبكتي “روتانا” و”art” بقيمة 20 ألف دولار، كما فاز فيلم “كابتن الزعتري” للمخرج علي العربي على جائزتين بقيمة 20 ألف دولار.

Advertisements

أما الجائزة التي تقدمها شبكة قنوات “OSN” بقيمة 50 ألف دولار، فذهبت إلى الفيلم المغربي “ميكا” للمخرج المغربي إسماعيل فرخوني.

وحصل الفيلم الفلسطيني “البحث عن سعدة” للمخرج عرين عمري على جائزة قدرها 5 آلاف دولار، وفاز فيلم “ياللا بابا” للمخرجة إنجي عبيد على جائزة قدرها 15 ألف دولار، كما فاز فيلم “نافورة الباخشي سراي” للمخرج محمد طاهر على جائزة قدرها 10 آلاف دولار، وفاز فيلم “رأس مقطوعة” للمخرج التونسي لطفي عاشور بجائزة قدرها 10 آلاف دولار، وفاز فيلم “السبعينيات المظلمة” للمخرج المغربي علي الصافي، بجائزة قدرها 10 آلاف دولار، كما حصل فيلم “جني” على جائزة قدرها 15 ألف دولار.

وحضر حفل ختام وتوزيع جوائز “منصة الجونة” السينمائي الثالث، الفنانتين صبا مبارك، وبشرى والمخرج خيري بشارة، والمنتجة دينا امام، والمخرج السوري طلال دركي، وانتشال التميمي مدير المهرجان، والمخرج أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان.