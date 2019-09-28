عمرو سعد يكشف حقيقة تصريحاته “المثيرة للجدل”

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الممثل المصري، عمرو سعد، حقيقة تصريحاته التي أدلى بها في أحد لقاءاته الصحفية، وأثارت جدلا واسعا بين معجبيه.

وأوضح سعد، خلال لقاء له ببرنامج “عين”، المذاع على فضائية “الحياة” المصرية، أن تصريحاته بشأن اعتزاله الفن عند بلوغه الخمسين، لم يتم ذكرها بدقة في اللقاء الصحفي.

وأكد أن ما قاله وقتها هو أنه يرغب في اعتزال التمثيل مبكرا، لأن هذه المهنة مرهقة جدا بالنسبة له، على المستوى النفسي والبدني.

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