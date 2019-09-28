سميح ساويرس: رفضنا أفلاما في مهرجان الجونة لأنها لم تكن على مستوى

متابعة بتجــــــــــــرد: اعتبر رجل الأعمال المصري، مؤسس مدينة الجونة، والراعي الرسمي لمهرجانها السينمائي، سميح ساويرس، أن تبني منظمة اليونيسيف المهرجان، بسبب تطبيقه شعار “السينما من أجل الإنسانية”، خطوة مهمة جدا، في إطار تعزيز إمكانياته.

وأضاف خلال حوار معه ضمن برنامج “الجمعة في مصر”، عبر شاشة فضائية “إم بي سي مصر”، أن استمرارية المهرجان ستتأثر إيجابا بوجود شركاء له، مشيرا إلى أن النسخة الثالثة والحالية من المهرجان شهدت مشاركة عدد كبير من الأفلام، زاد عما كان عليه المهرجان خلال النسختين السابقتين.

وتابع “في العام الأول للمهرجان كنا سعداء أن هناك من وافق على الحضور وفي عامه الثاني زاد العدد، أما في هذا العام فقد رفضنا أفلاما كثيرة لأنها لم تكن على مستوى”.

وأضاف سميح ساويرس، أنه يحاول أن تكون المدينة متكاملة وليست سياحية فقط، حيث شهدت بناء الكثير من الجامعات والمدارس والمعاهد والمصانع، حتى لا تكون مرتبطة بالسياحة فقط.

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يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي الثالث، يقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.