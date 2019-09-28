ربيع الأسمر يغادر إلى تونس بعد تكريمه في بيروت

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Sep 28, 2019
موسم التكريم لم ينتهِ بعد بالنسبة إلى النجم ربيع الأسمر الذي كان صيفه حافلاً بالحفلات والتكريمات في مختلف المناطق اللبنانية والدول العربية، وجاء التكريم هذه المرة من قبل المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون.
خلال الحفل الضخم الخاص بالنسخة العاشرة من المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون، الذي يرأسه نقيب السينمائيين في لبنان المخرج صبحي سيف الدين، وبحضور حشد كبير من النجوم العرب، تمّ تكريم النجم اللبناني ربيع الأسمر تقديراً لعطاءاته ونجاحاته، وذلك في مطعم ناي في خلدة.
ومن جهة أخرى، يتواجد النجم ربيع الأسمر حالياً في تونس حيث سيجري لقاءً تلفزيونياً في القناة التاسعة، كما سيحيي حفلاً غنائياً في مطعم “الحمرا” في قمرت.
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