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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفى الفنان المصري أحمد السقا الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن طلاقه لزوجته الإعلامية مها الصغير.
وظهر السقا برفقة زوجته خلال حضور حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، لينفي بذلك الشائعات التي روجت لها العديد من المواقع الإخبارية.
وتزوج أحمد السقا من مها الصغير وهي إحدى صديقات شقيقته فاطمة، وتم الزفاف في 17 نوفمبر 1999 وأنجبا ولدين "ياسين" و"حمزة" وبنت اسمها "نادية".
وحضر السقا إلى مهرجان الجونة خصيصا ليقوم بتسليم جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان المصري محمد هنيدي.
يُذكر أن العديد من الشائعات كانت قد انتشرت مؤخرًا عن انفصال مؤكد بين نجم المصري وزوجته، وبالرغم من نفي النجم في أكثر من مرة لهذه الأخبار بنشر عدد من الصور العائلية التي تجمعهم، إلا انها تكررت بشكل مستمر.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السقا إلى جانب زوجته مها الصغير في مهرجان الجونة.. ما حقيقة انفصالهما؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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