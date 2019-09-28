هند صبري أفضل ممثلة.. تعرفي على الفائزين بجوائز مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت إدارة مهرجان الجونة في فعاليات حفل ختام دورته الثالثة عن جوائز المهرجان التي تم منحها للأفلام الفائزة، وحرص العديد من صناع هذه الأفلام على الحضور لتسلم دروع المهرجان بأنفسهم والبعض الآخر أناب عنه أشخاصًا لتسلم الجوائز.

وأقيم الحفل على مسرح المارينا بمدينة الجونة وسط حضور عدد كبير من صناع الأفلام والسينما في الوطن العربي والعالم، وبلغت القيمة المادية للجوائز نحو 224 ألف دولار أمريكي، ترصدها "فوشيا" كالتالي:

أولًا: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

حصد الفيلم السوداني "ستموت فى العشرين" للمخرج أمجد أبو العلاء، جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل وشهادة ومبلغ مالي قدره 50000 دولار أمريكي.

وذهبت جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل وشهادة ومبلغ مالي قدره 25000 دولار أمريكي، لفيلم "عيد القربان" للمخرج يان كوماسا.

أما جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل فنالتها المخرجة مريم توزانيو عن فيلم "آدم" وتسلمت درع نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي.

وحصلت المخرجة مونية مدور، على جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائى طويل ونالت درع نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي، عن فيلم "بابيشا".

واستطاع الفنان بارتوش بيلينا الحصول على جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل (نجمة الجونة وشهادة) عن دوره فى فيلم "عيد القربان".

واقتنصت النجمة التونسية هند صبري، جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة (نجمة الجونة وشهادة) وذلك عن دورها فى فيلم "نورا تحلم".

ثانيًا: مسابقة الأفلام القصيرة

حصد الفيلم القصير "امتحان" للمخرجة سونيا ك. حداد، جائزة نجمة الجونة الذهبية (نجمة الجونة وشهادة و15000 أمريكي).

ونال جائزة نجمة الجونة الفضية الفيلم القصير "أمي" للمخرج وسيم جعجع (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي).

وذهبت جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير "لحم" للمخرجة كاميلا كاتر، وتم منحه (نجمة الجونة وشهادة و4000 دولار أمريكي).

أما جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير (نجمة الجونة وشهادة و5000 دولار أمريكي) فنالها فيلم "سلام" للمخرجة زين دريعي.

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ثالثًا: مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

ذهبت جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و30000 دولار أمريكي) لفيلم "حديث عن الأشجار" للمخرج صهيب قسم الباري.

وذهبت جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي) إلى فيلم "143 طريق الصحراء" للمخرج حسن فرحاني.

وحصد فيلم "كابل..مدينة في الريح" للمخرج أبوزار أميني جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقى الطويل (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي).

وذهبت جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (نجمة الجونة وشهادة و10000 دولار أمريكي) إلى فيلم "إبراهيم، إلى أجل غير مسمى" للمخرجة لينا العبد.

رابعًا: جائزة "سينما من أجل الإنسانية"

هذه الجائزة يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يُعني بالقضايا الإنسانية ويتم منحه نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي، واستطاع أن يحصد هذه الجائزة فيلم "البوساء" للمخرج لادج لي.

خامسًا: جائزة لجنة تحكيم "فيبريسي"

اقتنص هذه الجائزة فيلم "1982" للمخرج وليد مونس.

سادسًا: جائزة لجنة تحكيم "نيتباك" لأفضل فيلم آسيوي

ذهبت هذه الجائزة إلى فيلم "كابل.. مدينة في الريح" للمخرج أبوزار أميني.

وحرص على حضور حفل ختام مهرجان الجونة في دورته الثالثة والذي أقيم في مدينة الجونة على مسرح المارينا، النجوم أحمد السقا وليلى علوي وسيد رجب وحنان مطاوع وسماح أنور وصبرى فواز وتارا عماد ورشا مهدي ورجاء الجداوي ولقاء الخميسي وإياد نصار وإنجي المقدم وياسمين رئيس ودينا الشربيني ويسرا والداعية اٌسلامي والمنتج معز مسعود وأحمد خالد صالح وخالد أنور ونجلاء بدر وسارة التونسي ونسرين طافش وياسمين غيث وصبا مبارك.

كما حضر أيضًا أمينة خليل وأحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي وناهد السباعي ووالدتها ناهد فريد شوقي ويسرا اللوزي وكريم قاسم وعلي قاسم ومحمود الليثي وأمينة مغربي وساندي وباسم سمرة وهند صبري وأروى جودة وحلا شيحة وميس حمدان وآيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب وأحمد حاتم وهدى المفتي، وغيرهم.