لحظة تكريم محمد هنيدي في مهرجان الجونة وستيفين سيجال مفاجأة حفل الختام

بدأ منذ قليل حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي بحضور عدد كبير من نجوم الفن، والذي بدأ أولى فقراته بتكريم الفنان محمد هنيدي عن مجمل أعماله.

أحمد السقا يسلم تكريم محمد هنيدي في الجونة

وبدأت الفنانة بشرى الحفل، بتقديمها لزميلها الفنان أحمد السقا، الذي حرصت على أن يكون من أبرز مفاجآت حفل الختام، ليهدي التكريم لصديقه محمد هنيدي، وعلق أحمد السقا على تواجده، موجهًا الشكر لإدارة المهرجان، وأضاف: "شرف لي إني أقف على المسرح ده.. وليا الشرف أيضًا إني أقدم التكريم لصاحبي وعشرة عمري محمد هنيدي"، كما استدعى المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان ليحضر لحظة التكريم على المسرح.

دويتو هنيدي والسقا في "كماننا"

وبمجرد صعود الفنان محمد هنيدي لخشبة المسرح، نال تفاعلًا غير مسبوق من الحضور الذين صفقوا بشدة له، ووجه هنيدي الشكر لكل القائمين على المهرجان، مُشيدًا بالتطور الذي تشهده كل دورة عن التي تسبقها، وأضاف: "متشكر على كل حاجة وإن شاء الله نحاول نسعدكم أكتر وأكتر"، وشارك هنيدي صديقه السقا، في غناء جزء من الأغنية الشهيرة "كماننا" التي اشتهرت في فيلم "إسماعيلية رايح جاي".

ستيفين سيجال مفاجأة حفل الختام

من أبرز ما لفت أنظار الحضور في حفل الختام أيضًا، هو حضور النجم العالمي ستيفين سيجال، حيث كان قد انتشر في الساعات الماضية أن إدارة المهرجان ستكرم نجمًا عالميًا في الختام، دون الإعلان عن اسمه، إلا أن الجمهور تفاجئ اليوم بالنجم ستيفين سيجال.

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وحرص ستيفين سيجال على التقاط الصور التذكارية مع عدد من محبيه قبيل بدء الحفل، ونال وجوده احتفاءً كبيرًا بين صناع المهرجان وحضوره.

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