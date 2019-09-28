أول ظهور لدينا الشربيني في فعاليات مهرجان الجونة 2019 بفستان صادم

بدأت منذ قليل فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة بحضور عدد كبير من النجوم والنجمات، سواء من الذين حرصوا على حضور المهرجان منذ يومه الأول، أو من الذين قرروا الحضور في الأيام القليلة الماضية بعد بدء المهرجان.

دينا الشربيني في أول ظهور لها في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة

وكان من أبرز النجمات اللاتي ظهرن على السجادة الحمراء منذ قليل ولفتن أنظار الحضور هي الفنانة دينا الشربيني، التي كانت قد غابت عن الأيام الأولى من مهرجان الجونة، لكنها حرصت على الوصول إلى مدينة الجونة قبل يومين، استعدادًا لحفل الختام المقام حاليًا، كما أنها حرصت على حضور حفل الهضبة عمرو دياب، والذي أقيم على هامش المهرجان مساء أمس، الخميس.

وظهرت الفنانة دينا الشربيني بفستان قصير باللون الوردي، وشعر مجعد، وهي الإطلالة التي نالت إعجاب عدد من متابعيها، الذين تداولوا صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما الفنانة الأخرى التي لفتت أنظار متابعو حفل ختام مهرجان الجونة، كانت حلا شيحة التي صدمت بعض متابعيها بإطلالتها لحفل الليلة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا من الأمام وطويلًا من الخلف، إلا أن الجمهور اعتبره جريئًا على غير المعتاد، مما كانت ترتديه حلا في الأيام السابقة عقب عودتها للتمثيل.

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حلا شيحة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

وتداول الجمهور عدة صور على مواقع التواصل الاجتماعي، لحلا شيحة خلال تواجدها على السجادة الحمراء، وكانت حلا قد حرصت على حضور فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، منذ اليوم الأول، حيث يعتبر المهرجان هو الفعالية الفنية الأهم التي حضرتها حلا بعد خلعها للحجاب وعودتها للتمثيل.

كما شاركت حلا شيحة في أداء الأغنية الخاصة بالدورة الثالثة للمهرجان هذا العام، وهي بعنوان "سقفة" والتي شارك فيها أيضًا كل من كندة علوش وجميلة عوض وليلى علوي وهنا شيحة وأحمد داش وهند صبري وأخرين، ومن المقرر عرض تلك الأغنية خلال حفل الختام بعد قليل.

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