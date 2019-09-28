هنا الزاهد في أول ظهور بعد الانتكاسة الصحية وتنشر رسالة لجمهورها باللغتين

شاركت الفنانة المصرية هنا الزاهد أول صورة لها عقب تعرُّضها لوعكة صحية نُقلت على إثرها لأحد المستشفيات في سنغافورة أثناء قضائها إجازة شهر العسل بصحبة زوجها الفنان أحمد فهمي مطلع الشهر الجاري، لطمأنة جمهورها على حالتها.

وعلّقت الفنانة الشابة على الصورة عبر إنستغرام قائلةً: "شكرا لكل واحد، بجد أنا شفت كمية حب منكم ودعاء مشوفتهاش في حياتي، أنا بخير الحمد الله".

ونشرت هنا الزاهد رسالتها لجمهورها باللغتين العربية والإنجليزية لطمأنة جمهورها عقب عودتها إلى العاصمة المصرية القاهرة وفقًا لما أعلنته الفنانة نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية في مصر.

وقالت نهال عنبر لـ"فوشيا" إنّ الفنانة هنا الزاهد عقب عودتها إلى القاهرة برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، دخلت أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.

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وأكّدت نهال عنبر في تصريحات صحفية أنّها تواصلت مع والدة هنا الزاهد، لمتابعة حالتها الصحيّة باعتبارها مسؤولة عن ملفّ صحّة الفنانين المصريين المقيدين بالنقابة، لافتةً إلى أنّ الفنانة ستخضع لجراحة خلال السّاعات القادمة في المعدة.

وأوضحت أنّ الفحوصات الطبية التي أجرتها بيّنت وجود حصوات في المرارة بالمعدة، مبينةً أنّ الأطباء سيجرون لها عمليّة جراحيّة بالمنظار لتفتيت هذه الحصوات، وربّما تقوم باستئصال المرارة في حال تسبّب الأمر في مضاعفات لها.

واحتفلت هنا الزاهد بزفافهما على فهمي في 11 سبتمبر الجاري، بحضور عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم ‏وزوجها رامي رضوان وأحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو يوسف وماجد ‏المصري ومحمود عبد المغني وأشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر وغيرهم من النجوم، والإعلامية منى الشاذلي وعدد من ‏نجوم كرة القدم. ‏

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