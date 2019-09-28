زوجة محمد هنيدي تسرق الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رافقت السيدة عبير السري، زوجها النجم المصري الكوميدي محمد هنيدي، إلى مدينة الجونة لحضور فعاليات حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، إيمانًا منها بدور زوجها في الوسط الفني وتشجيعًا له بعدما منحته إدارة المهرجان هذا العام جائزة الإنجاز الإبداعي.

وجاء ظهور عبير السري، على السجادة الحمراء بفستان ذهبي رقيق وفتحة قصيرة من أسفل الساق، ونسقت إطلالتها بشعر منسدل على كتفيها وحقيبة صغيرة، وخطفت الأنظار إليها بشدة وجذبت عدسات المصورين والتقطت صورًا بجانب زوجها.

وخلال صعود محمد هنيدي، على مسرح الحفل خطف الأنظار بعدما قدمه الفنان المصري أحمد السقا، بطريقة منحته قدره كنجم سينمائي كبير، وبعدها تم منحه جائزة الإنجاز الإبداعي، والتي حصل عليها من قبل الزعيم عادل إمام، والمخرج الكبير داوود عبد السيد.

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وخلال الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي منح المهرجان جوائز للإنجاز الإبداعي لثلاث فنانين، هم صانعة الأفلام الفلسطينية مي مصري، والعالمي الهوليودي ستيفن سيجال، إضافة للفنان محمد هنيدي.

وقدم الفنان أبو، أغنية ختام المهرجان وحملت عنوان "حبيبي يا ليل"، بمشاركة عدد كبير من الفنانين والفنانات، أبرزهم حلا وهنا شيحة، شيرين رضا، أحمد داوود وعلا رشدي، تامر حبيب، هندي صبري، وغيرهم.

يُذكر أن لدى الفنان محمد هنيدي من زوجته عبير السري، ثلاثة أولاد هما فاطمة وفريدة وأحمد هنيدي.