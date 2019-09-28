ستيفن سيجال مفاجأة ختام مهرجان الجونة مع زوجته.. شاهدي كيف ظهرا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة الجميع بحضور النجم العالمي ستيفن سيجال وذلك في حفل ختامه.
ووصل الفنان العالمي برفقة زوجته اردينيتويا باتسوه، ومشيا أمام عدسات المصورين والقنوات الفضائية على السجادة الحمراء، فيما حرص الفنان على مداعبة الحاضرين.
وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت عن حضور نجم عالمي حفل الختام دون الكشف عن اسمه، ومن المقرر أن يتم تكرم النجم الهوليودي العالمي ستيفن سيجال بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة ذاتها التي منحها المهرجان لكل من المخرجة مي مصري والفنان محمد هنيدي.
ويعرف الجمهور ستفين سيجال بعدما وقع ضحية للفنان المصري رامز جلال من خلال برنامج المقالب الشهير "رامز بيلعب بالنار" عام 2016.
يُذكر أن ستيفن سيجال يستعد للمشاركة في بطولة فيلم مصري بعنوان "المحترف" إلى جانب الممثل نضال الشافعي، منة فضالي، إيهاب فهمي وأحمد تهامي.
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