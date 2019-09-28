​طرح تريلر مسلسل رامي مالك "Mr. Robot" الموسم الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الصفحة الرسمية للمسلسل الشهير Mr. Robot على"تويتر" عن فيديو ترويجي جديد للموسم الخامس والأخير المقرر عرض أولى حلقاته يوم 6 أكتوبر المقبل.

العمل بطولة النجم ذي الأصول المصرية رامي مالك.

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المسلسل ينتمي لفئة الدراما والجريمة، من إخراج الأمريكي المصري الأصل سام إسماعيل، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، رامي مالك، كريتسان سلاتر، بورتيا دوبلداي، كارلي شايكن، مارتن والستورم، ستيفان كورنيليسيت، مايكل كريستوفر، جراس جمر.

قصة المسلسل تدور في إطار درامي حول مبرمج يدعى إيليوت يعاني من اضطراب في السلوك يجعله يظن أن السبيل الوحيد الذي سيمكنه من التواصل مع الناس هو قرصنتهم بشكل دائم، فيستعمل قدراته ومهاراته كوسيلة لحماية الأشخاص الذين يهتم بهم، لكنه سيجد نفسه في تقاطع طرق بين شركة الحماية الإلكترونية التي يعمل بها، والمؤسسات الخفية التي تسعى للإطاحة بالشركات الأمريكية.

يذكر أن، مالك حصل على جائزة الأوسكار عن أفضل ممثل لدوره في فيلم "Bohemian Rhapsody"، ويعتبر هذا المسلسل هو السبب الرئيسى والأشهر فى شهرة رامى قبل حصوله على الأوسكار عن دوره بفيلم فيلم "Bohemian Rhapsody" ، ويخوض مالك حاليا تجربة جديدة بتجسيد دورالشرير فى فيلم "جيمس بوند" القادم بمشاركة دانيال كريج.