شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون تجدد مسلسل الجريمة Absentia لموسم ثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة أمازون برايم عن تجديدها مسلسل الجريمة Absentia بطولة ستانا كاتيك، باتريك هوسنجر، كارا ثيوبولد، نيل جاكسون، أنجيل بوناني، ريتشارد براك، رالف إينسون، بول فريمان، برونو بيشير، ماثيو لو نيفيز، ناتاشا ليتل، وباتريك مكولي لموسم ثالث.

ويدور مسلسل الجريمة Absentia حول قضايا الاختفاء الغامض وبالتالى تعود العميلة الخاصة إميلى بيرن لمكتب التحقيقات الفيدرالى للعمل، وأثناء تعقبها لقاتل متسلسل من بوسطن، تختفى إميلى، ويتسبب ذلك فى إعلان موتها، لكن بعد ست سنوات، وجدت إميلى تعيش فى مقصورة بـ الغابة، وعند عودتها إلى منزلها تجد إميلى زوجها فى انتظارها، لكنها أصبحت المشتبه الأول فى عديد من قضايا القتل.

تم طرح الموسم الثانى لمسلسل Absentia على شبكة Amazon يوم 14 يونيو 2019، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الموسم الثالث فى عام 2020، حيث بدأ تصوير الموسم الثالث فى بلجاريا.

بالإضافة إلى ذلك، انضم جيف بيل وجوزيت سيمون إلى فريق الممثلين للموسم الثالث من العمل، وسيقوم بيل بـ لعب دور عامل تثبيت احترافى لمنظمة إجرامية دولية، أما عن سيمون، فـ سيلعب مدربا سابقا فى كوانتيكو ووكيل المخابرات المهنية مع MI5 وMI6، حسبما نشر موقع "tvseriesfinale".