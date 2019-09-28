​صور| لأول مرة.. هنيدي مع زوجته على السجادة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

ظهر الفنان الكبير محمد هنيدي لأول مع زوجته عبير السري، في مهرجان فني، على هامش تكريمه بحفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وسلم الفنان أحمد السقا، محمد هنيدي نجمة الجونة الإبداعية، بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بحضور المهندس نجيب ساويرس على خشبة المسرح.

وقال هنيدي، عقب تسلمه التكريم على خشبة المسرح: "بشكر المهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب ساويرس على المهرجان اللي بينجح سنة بعد سنة، ويا رب دايما في نجاح".

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وتابع هنيدي: "عاجز عن شكر السقا، وهو عارف اللي جوايا ناحيته إزاي، وشرف كبير ليا إني أكون من ضمن فنانين مصر، ومتشرف بالجايزة وعاجز عن الشكر".

يُذكر أن الفنان هنيدي تزوج من عبير السري، في سنة 1999، وأنجب منها ثلاثة أبناء هم "فاطمة، فريدة، أحمد".

واختتم، فعاليات حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بحضور عدد كبير من الفنانين، على مسرح المارينا.