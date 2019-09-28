شاهد.. قبلة هند صبري لزوجها تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة

أعبرت النجمة هند صبري عن حبها لزوجها رجل الأعمال أحمد الشريف بتقبيله في ختام مهرجان الجونة بدورته الثالثة. بدورته الثالثة.

وجاء ذلك بعد تكريم هند صبري وفوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "نورا تحلم". عن دورها في فيلم "نورا تحلم". Advertisements يذكر أن هند صبري متزوجة من أحمد الشريف منذ عام 2008، وأنجبت منه ابنتين هما عليا وليلى.

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