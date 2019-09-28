شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إطلالة جريئة لناهد السباعي بختام مهرجان الجونة والان مع التفاصيل

ظهرت الفنانة المصرية ناهد السباعي بإطلالة جريئة، على هامش مشاركتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وارتدت ناهد السباعي فستان باللون النحاسي الناري، وفتحة كبيرة من القدمين، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

وتركت ناهد السباعي شعرها منسدلا عبر كتفيها، مع ترك بعض خصلات الشعر المنسدلة على وجهها، وأكملت من إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت إبراز عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون البني كأحمر شفاه.

واختارت ناهد السباعي بعض الإكسسوارات البسيطة لتكمل من إطلالتها، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الذهبي، وخاتم من نفس اللون، مع حذاء لامع باللون الأسود.

وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمبر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.